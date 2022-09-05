«Ростов» в добавленное ко второму тайму время победил «Торпедо». Ростовчане забили пенальти с третьей попытки

«Ростов» победил «Торпедо» в заключительном матче 8-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. При этом главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми турах. «Торпедо» с одним очком располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак». «Торпедо» в этот же день проведет гостевой матч против «Урала».