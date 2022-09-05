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5 сентября, 22:00

«Ростов» в добавленное ко второму тайму время победил «Торпедо». Ростовчане забили пенальти с третьей попытки

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
5 сентября. «Торпедо» — «Ростов» — 0:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» победил «Торпедо» в заключительном матче 8-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

Решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Максим Осипенко с пенальти. При этом главный арбитр Ян Бобровский дважды требовал перебить удар, который отбивал голкипер москвичей Егор Бабурин.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми турах. «Торпедо» с одним очком располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак». «Торпедо» в этот же день проведет гостевой матч против «Урала».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
05 сент, 20:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
0:1
Ростов
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
119
194
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Голкипер «Торпедо» Бабурин дважды отбил пенальти в матче с «Ростовом». Арбитр встречи дважды велел перебить удар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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