«Торпедо» — «Ростов»: судья не удалил торпедовца
На 20-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Ростов» арбитр Ян Бобровский ошибочно не вынес предупреждение Богдану Рейхмену. Для торпедовца оно стало бы вторым, первое он получил минутой ранее, и ему пришлось бы покинуть поле.
Рейхмен демонстративно откинул мяч, когда судья зафиксировал нарушение правил. Такой проступок наказывается желтой карточкой за неспортивное поведение. Но Бобровский дал Рейхмену продолжить игру.
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|
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|
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|1
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|
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|
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|
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|0
|4
|4
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|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
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|Г
|
|
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Спартак
|7
|
|
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Краснодар
|7
|
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Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
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|
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|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
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