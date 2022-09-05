«Торпедо» — «Ростов»: судья не удалил торпедовца

На 20-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Ростов» арбитр Ян Бобровский ошибочно не вынес предупреждение Богдану Рейхмену. Для торпедовца оно стало бы вторым, первое он получил минутой ранее, и ему пришлось бы покинуть поле.

Рейхмен демонстративно откинул мяч, когда судья зафиксировал нарушение правил. Такой проступок наказывается желтой карточкой за неспортивное поведение. Но Бобровский дал Рейхмену продолжить игру.