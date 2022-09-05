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5 сентября, 22:03

Голкипер «Торпедо» Бабурин дважды отбил пенальти в матче с «Ростовом». Арбитр встречи дважды велел перебить удар

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Егор Бабурин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин дважды отбил пенальти в добавленное ко второму тайму время матча 8-го тура РПЛ против «Ростова».

Сначала он справился с ударом нападающего Егора Голенкова. Однако главный арбитр встречи Ян Бобровский велел перебить удар, так как вратарь сошел с линии ворот до удара.

Второй раз пробивал нападающий Николай Комличенко. И снова Бабурин справился с ударом соперника. Однако главный арбитр встречи вновь зафиксировал аналогичное нарушение правил со стороны вратаря и показал ему желтую карточку.

И только с третьей попытки ростовчане забили гол. Точный удар нанес защитник Максим Осипенко.

Отметим, что права на Бабурина принадлежат как раз «Ростову», а в «Торпедо» он играет на правах аренды.

Егор Бабурин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Ян Бобровский
147
45
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Спортивный директор «Ростова»: «Бабурин дважды сошел с линии ворот. Все очевидно просто!»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

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