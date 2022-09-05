Голкипер «Торпедо» Бабурин дважды отбил пенальти в матче с «Ростовом». Арбитр встречи дважды велел перебить удар

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин дважды отбил пенальти в добавленное ко второму тайму время матча 8-го тура РПЛ против «Ростова».

Сначала он справился с ударом нападающего Егора Голенкова. Однако главный арбитр встречи Ян Бобровский велел перебить удар, так как вратарь сошел с линии ворот до удара.

Второй раз пробивал нападающий Николай Комличенко. И снова Бабурин справился с ударом соперника. Однако главный арбитр встречи вновь зафиксировал аналогичное нарушение правил со стороны вратаря и показал ему желтую карточку.

И только с третьей попытки ростовчане забили гол. Точный удар нанес защитник Максим Осипенко.

Отметим, что права на Бабурина принадлежат как раз «Ростову», а в «Торпедо» он играет на правах аренды.