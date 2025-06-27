«Торпедо» объявило о назначении нового генерального директора

Сергей Синяев стал новым генеральным директором «Торпедо», сообщается на сайте московского клуба.

В 2018 году 38-летний Синяев завершил карьеру футболиста. Он выступал за нижегородскую «Волгу», «Астрахань», «Черноморец», «Читу» и брянское «Динамо».

После завершения карьеры Синяев занимал руководящие посты в «Астрахани» и астраханском «Волгаре», а с 2023 года был управляющим спортивными объектами СК «Торпедо».

В субботу, 21 июня, Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.