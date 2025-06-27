Кутицкий: «Личка — особенный для меня тренер, желаю ему успеха и ждем в РПЛ!»

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с «СЭ» рассказал о периоде работы с экс главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.

— Недавно брат Лички заявил, что Марцел не будет рассматривать работу в РПЛ. Тебе досадно от того, что его не будет в нашем чемпионате?

— Больше да, чем нет. Он приятный человек, как и его брат. Они были очень открыты, дали опыт всем игрокам. Желаю им успеха, где бы они ни были. Если что, всегда ждем в РПЛ!

— Личка стал для тебя особенным тренером, учитывая, что при нем ты стал регулярно играть?

— В принципе да. Благодарен, что он поверил в меня и дал возможность проявить себя на новой позиции — крайнего защитника.

Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года. 1 мая московский клуб объявил об увольнении 47-летнего специалиста. Новым главным тренером команды стал Валерий Карпин, который будет совмещать должности в «Динамо» и в сборной России.