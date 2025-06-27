Чавесу могут сделать операцию в Мексике

Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об операции после разрыва передней крестообразной связки.

«К сожалению, это правда. Дата операции? Пока нет информации... Мы разговариваем с «Динамо», чтобы узнать, можно ли сделать ее в Мексике», — сказал Курти «СЭ».

27 июня сборная Мексики объявила, что 29-летний хавбек порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ.

Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.