27 июня, 13:32

Чавесу могут сделать операцию в Мексике

Микеле Антонов
Корреспондент
Луис Чавес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об операции после разрыва передней крестообразной связки.

«К сожалению, это правда. Дата операции? Пока нет информации... Мы разговариваем с «Динамо», чтобы узнать, можно ли сделать ее в Мексике», — сказал Курти «СЭ».

27 июня сборная Мексики объявила, что 29-летний хавбек порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ.

Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Луис Чавес
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • ViktorDiktor®

    Здоровья Всем! Но. это до новогодья, Глебов не потянет центр у динамиков.

    27.06.2025

  • Динамов

    Теперь у Динамо будет третий вечно не играющий бездельник - Лаксальт, Майсторович и Чавес. Напокупали всякого хлама, ВТБшные убLюдки Гафин с Пивоваровым!:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    27.06.2025

  • zg

    В Мексике есть ВСЁ!Даже космическая программа!(С)-СаутПарк!:laughing:

    27.06.2025

  • инок

    Удачной операции на крестах футболисту Динамо Чавесу!

    27.06.2025

  • Александр Максаков

    Вот и лечите за свой счет , хоть в Мексике , хоть в Колумбии . В сборную едут здоровые , а в клуб не собщают неделю , а потом оказывается не здоров , ох распустил их Личка .

    27.06.2025

    • «Торпедо» объявило о назначении нового генерального директора

    Быстров: «Из футбола я не уходил. Но сейчас траву кошу и рыбу ловлю»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
