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Точилин не собирался менять схему на матч с тульским «Арсеналом»

16:26
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» заявил, что не собирался переходить на игру в пять защитников.

— Желания в пять защитников играть не было, — сказал Точилин в эфире «Матч Премьер». — Мы давно перешли на новую схему. Надеюсь, она снова даст результат. В первую очередь, будем отталкиваться от своей игры.

Как скажется пауза на игры сборных на команде? Все решит футбольное поле. После игры можете снова задать этот вопрос.

Арсенал Т — Сочи

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