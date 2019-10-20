Точилин не собирался менять схему на матч с тульским «Арсеналом»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» заявил, что не собирался переходить на игру в пять защитников.

— Желания в пять защитников играть не было, — сказал Точилин в эфире «Матч Премьер». — Мы давно перешли на новую схему. Надеюсь, она снова даст результат. В первую очередь, будем отталкиваться от своей игры.

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