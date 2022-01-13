Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью обозревателю «СЭ» вспомнил матч последнего тура РПЛ перед зимним перерывом дома против «Спартака» — 3:0.

— Можно ли говорить, что в 3:0 со «Спартаком» к вам вернулось то, что судьба украла в предыдущих матчах?

— Не знаю, как это работает, но всё так и есть! Мы всегда отмечаем, что терпение и труд всё перетрут. И тогда говорили ребятам, что с такой игрой наши тогдашние 28 очков обязательно превратятся в 31. Да, после того как мы повели 1:0, злую шутку сыграла психология, над которой надо работать, как и над уверенностью в своих силах. Каждый чуть-чуть держал в подсознании после серии неудачных результатов, что нужно охранять достигнутое. Нить игры была потеряна, чем «Спартак» в игровом плане и воспользовался.

Где-то слышал, что якобы красно-белые не бились за тренера. Полная глупость! Спартаковцы как раз делали все возможное, чтобы отыграться, были очень мотивированы! Мы это чувствовали, нам было очень сложно, но характер и взаимовыручка помогли нам победить. Такие матчи, где команда потом и кровью добивается результата, дорогого стоят. В итоге наши слова оправдались — у нас стало 31 очко.

— Вам по-тренерски обидно за Руя, уволенного спустя всего полгода работы и после выигрыша группы Лиги Европы?

— Конечно, обидно. Всегда печально видеть, когда тренера увольняют после такого короткого периода работы. Всего мы, безусловно, не знаем, но человек — профессионал и работал на совесть. Не каждый дважды обыграет «Наполи», лидировавший в серии А, и выйдет из такой группы ЛЕ.

Я читал книгу Карло Анчелотти, где он называет это «дугой удачи». В момент, когда клуб начинает заигрывать с тренером, зазывая его на работу, эта дуга максимальна, а потом становится все меньше — до того момента, пока тебя увольняют. Иногда это происходит очень скоро. Сейчас редки ситуации, когда тренер задерживается в клубе больше трех лет. А в Бразилии даже в регламенте прописали, что тренера нельзя быстро увольнять, поскольку слишком уж часто там стали это делать.

— Насколько, по-вашему, обогащают наш футбол тренеры-иностранцы? В этом сезоне в РПЛ работают Шварц, Гисдоль, Божович, работали Николич и Руй Витория.

— Мне интересно с ними конкурировать. У всех своих идеи. Немецкие тренеры сейчас одни из самых прогрессивных, и результаты последних розыгрышей Лиги чемпионов говорят о том, какую школу можно назвать наиболее современной. Желающий увидеть что-то для себя — увидит. Мы с интересом наблюдаем за их работой. Наша задача — в конкурентной борьбе не уступать им, а в чем-то и превосходить. В конкуренции и рождается истина!

Руй Витория возглавлял «Спартак» с июня по декабрь 2021 года. Московский клуб уволил 51-летнего португальского специалиста и назначил итальянца Паоло Ваноли. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах.

Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»