«То, что «Спартак» в матче с нами якобы не бился за Руя Виторию, — полная глупость!» Федотов убежден, что красно-белые бились за португальца
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью обозревателю «СЭ» вспомнил матч последнего тура РПЛ перед зимним перерывом дома против «Спартака» — 3:0.
— Можно ли говорить, что в 3:0 со «Спартаком» к вам вернулось то, что судьба украла в предыдущих матчах?
— Не знаю, как это работает, но всё так и есть! Мы всегда отмечаем, что терпение и труд всё перетрут. И тогда говорили ребятам, что с такой игрой наши тогдашние 28 очков обязательно превратятся в 31. Да, после того как мы повели 1:0, злую шутку сыграла психология, над которой надо работать, как и над уверенностью в своих силах. Каждый чуть-чуть держал в подсознании после серии неудачных результатов, что нужно охранять достигнутое. Нить игры была потеряна, чем «Спартак» в игровом плане и воспользовался.
Где-то слышал, что якобы красно-белые не бились за тренера. Полная глупость! Спартаковцы как раз делали все возможное, чтобы отыграться, были очень мотивированы! Мы это чувствовали, нам было очень сложно, но характер и взаимовыручка помогли нам победить. Такие матчи, где команда потом и кровью добивается результата, дорогого стоят. В итоге наши слова оправдались — у нас стало 31 очко.
— Вам по-тренерски обидно за Руя, уволенного спустя всего полгода работы и после выигрыша группы Лиги Европы?
— Конечно, обидно. Всегда печально видеть, когда тренера увольняют после такого короткого периода работы. Всего мы, безусловно, не знаем, но человек — профессионал и работал на совесть. Не каждый дважды обыграет «Наполи», лидировавший в серии А, и выйдет из такой группы ЛЕ.
Я читал книгу Карло Анчелотти, где он называет это «дугой удачи». В момент, когда клуб начинает заигрывать с тренером, зазывая его на работу, эта дуга максимальна, а потом становится все меньше — до того момента, пока тебя увольняют. Иногда это происходит очень скоро. Сейчас редки ситуации, когда тренер задерживается в клубе больше трех лет. А в Бразилии даже в регламенте прописали, что тренера нельзя быстро увольнять, поскольку слишком уж часто там стали это делать.
— Насколько, по-вашему, обогащают наш футбол тренеры-иностранцы? В этом сезоне в РПЛ работают Шварц, Гисдоль, Божович, работали Николич и Руй Витория.
— Мне интересно с ними конкурировать. У всех своих идеи. Немецкие тренеры сейчас одни из самых прогрессивных, и результаты последних розыгрышей Лиги чемпионов говорят о том, какую школу можно назвать наиболее современной. Желающий увидеть что-то для себя — увидит. Мы с интересом наблюдаем за их работой. Наша задача — в конкурентной борьбе не уступать им, а в чем-то и превосходить. В конкуренции и рождается истина!
Руй Витория возглавлял «Спартак» с июня по декабрь 2021 года. Московский клуб уволил 51-летнего португальского специалиста и назначил итальянца Паоло Ваноли. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах.
Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7