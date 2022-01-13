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Сегодня, 20:08

Смолов поблагодарил «Локомотив» после перехода в «Динамо»

Евгений Петров
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший форвард «Локомотива» Федор Смолов выразил благодарность клубу. Ранее он перешел в «Динамо».

«Хочу от всей души поблагодарить ФК «Локомотив» за эти 3,5 года! — написал Смолов в Instagram. — Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов «Локо».

В сезоне-2021/22 Смолов провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забив семь мячей.

Источник: https://www.instagram.com/p/CYrOsClsJGk/
Федор Смолов
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ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
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Спартак

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Краснодар

 15 1 0
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