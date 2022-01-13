Смолов поблагодарил «Локомотив» после перехода в «Динамо»
Бывший форвард «Локомотива» Федор Смолов выразил благодарность клубу. Ранее он перешел в «Динамо».
«Хочу от всей души поблагодарить ФК «Локомотив» за эти 3,5 года! — написал Смолов в Instagram. — Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов «Локо».
В сезоне-2021/22 Смолов провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забив семь мячей.
Источник: https://www.instagram.com/p/CYrOsClsJGk/
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