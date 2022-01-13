Смолов поблагодарил «Локомотив» после перехода в «Динамо»

Бывший форвард «Локомотива» Федор Смолов выразил благодарность клубу. Ранее он перешел в «Динамо».

«Хочу от всей души поблагодарить ФК «Локомотив» за эти 3,5 года! — написал Смолов в Instagram. — Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов «Локо».

В сезоне-2021/22 Смолов провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забив семь мячей.