Акинфеев рассказал, как он провел отпуск: «Никуда не ездил, тренировался»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как он провел отпуск. Вместе с командой он отправляется на сбор в испанский Кампоамор.

«Самые крутые ассоциации с Кампоамором — погода, позитив, то, что мы почти всегда здесь тренируемся одни, никто не мешает, — приводит слова голкипера официальный сайт московских армейцев. — Это позволяет сконцентрироваться на работе, плюс до пандемии всегда были хорошие соперники по матчам. Надеюсь, и в этом году с играми будет все нормально.

Кампоамор — идеальное место не только для тренировок, но и для туризма. Все знают, что Аликанте недалеко, в паре часов езды — Валенсия. Испания всегда солнечная, гостеприимная, туристическая, мы очень рады сюда приезжать. Как провел отпуск? Был дома с семьей, никуда не ездил, тренировался».

35-летний вратарь в текущем сезоне провел 18 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 16 мячей и девять раз отыграл «на ноль».