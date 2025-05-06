Футбол
6 мая, 14:38

Агент Москвичева заявил, что вратарь будет прооперирован в Европе: «Речь идет о двух лучших клиниках»

Константин Белов
Корреспондент

Василий Голяна, агент вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, где футболист будет прооперирован.

3 мая 20-летний вратарь получил разрыв крестообразных связок колена в матче 27-го тура с «Локомотивом» (1:1).

«В ближайшие дни будет определена клиника и врач, который проведет операцию Богдану. Речь сейчас идет о двух лучших клиниках Европы. Богдан находится в аренде в «Оренбурге», а принадлежит «Зениту». Оба клуба взаимодействуют по этому вопросу и очень трепетно относятся к сложившейся ситуации. Футбольный клуб «Зенит» максимально вовлечен в данный процесс и делает со своей стороны все необходимое, чтобы все прошло на высшем уровне», — сказал Голяна «СЭ».

Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.

