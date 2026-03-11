Титов — о защите «Спартака»: «Пусть лучше в центре обороны играют Литвинов и Бабич»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном» (4:3) в 20-м туре РПЛ.

— После матча многие обсуждали даже не победу красно-белых, а количество мячей, пропущенных москвичами в трех весенних играх при Хуане Карседо: два от «Сочи», пять от «Динамо», три от «Акрона»...

— В принципе с этим можно согласиться. Пропускать от «Сочи» и «Акрона» по два-три мяча... Тревожно, боязно. Дальше соперники будут сложнее. «Зенит» в чемпионате, «Динамо» в Кубке.

А «Спартак», похоже, продолжит так же сбоить сзади. Два центральных защитника: Джику и Ву, к сожалению, надо признать, пока кошмарят. Если разбирать их действия с позиции профессионала, поверьте, там столько ошибок! На мой взгляд, пусть лучше на этих позициях играют Литвинов и Бабич, который вот-вот должен набрать кондиции, вернуться в строй. Нет, я ни в коей мере не хочу огульно критиковать нынешних защитников. Тем более Ву забил тольяттинцам и может сказать: «А какие ко мне вопросы?» Но вообще-то его прямая обязанность — надежно играть в своей зоне. А тут столько ляпов...

— Главный тренер гостей Заур Тедеев считает, что его команда была не хуже «Спартака».

— «Акрон» мне очень понравился. Тольяттинцы продемонстрировали качественный футбол. Хороший сплав легионеров и россиян. Считаю, «Акрон» должен выше находиться в таблице. Подопечные Тедеева создали серьезные проблемы обороне москвичей. При этом Сашка Максименко, к сожалению, весной не выручает. Опять же, это не в пику ему, я просто констатирую факт. Пока он команду не спасает.

Ну и Дмитриев, конечно, не профильный крайний защитник, ему нужно располагаться повыше, больше играть в атаку.

— Джику из-за перебора карточек с «Зенитом» не сыграет. Для вас это не глобальная потеря?

— На мой взгляд, никто из нынешней линии обороны красно-белых не является потерей. Есть кем заменить. Увы, но это факт. В сегодняшнем «Спартаке» не видно условного Видича, Онопко, Никифорова, Хлестова или Ананко. Тем более есть лимит, команда участвует в двух турнирах: в РПЛ и в Кубке. Даже если красно-белые не отыграются в ответном поединке с «Динамо», то все равно продолжат борьбу за трофей. Так что Карседо надо ротировать состав, в том числе и защиту.

— Допускаете, что против «Зенита» слева в обороне выйдет Зобнин, а не Дмитриев?

— Интересный вопрос. Лично мне Дмитриев очень нравится как футболист. И говорю это не потому, что играл в «Спартаке» еще с его отцом Сергеем, который был классным нападающим. Но все-таки Игоря я считаю более быстрым и техничным исполнителем. Надеюсь, после встречи с «Акроном» на нем крест не поставят и он обязательно еще получит свое игровое время. Очень интересный футболист, заточенный прежде всего на атаку.

Рома Зобнин — настоящий универсал, которого попробовали уже, пожалуй, на всех позициях в «Спартаке». Ему осталось только сыграть в воротах. Это, конечно, ирония. Но, возможно, Сашке Максименко и полезно посмотреть на себя со стороны.

Решать тренерскому штабу. Но, опять же, повторю свою мысль: Дмитриев очень полезен в атаке. Да, где-то недорабатывает сзади, так как не хватает навыков. Но все же приходит с опытом! И потом, мы как-то забыли, что «Спартак» в двух весенних турах набрал шесть очков. Результат-то положительный, — сказал Титов «СЭ».

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