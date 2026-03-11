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Титов — о защите «Спартака»: «Пусть лучше в центре обороны играют Литвинов и Бабич»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном» (4:3) в 20-м туре РПЛ.

— После матча многие обсуждали даже не победу красно-белых, а количество мячей, пропущенных москвичами в трех весенних играх при Хуане Карседо: два от «Сочи», пять от «Динамо», три от «Акрона»...

— В принципе с этим можно согласиться. Пропускать от «Сочи» и «Акрона» по два-три мяча... Тревожно, боязно. Дальше соперники будут сложнее. «Зенит» в чемпионате, «Динамо» в Кубке.

А «Спартак», похоже, продолжит так же сбоить сзади. Два центральных защитника: Джику и Ву, к сожалению, надо признать, пока кошмарят. Если разбирать их действия с позиции профессионала, поверьте, там столько ошибок! На мой взгляд, пусть лучше на этих позициях играют Литвинов и Бабич, который вот-вот должен набрать кондиции, вернуться в строй. Нет, я ни в коей мере не хочу огульно критиковать нынешних защитников. Тем более Ву забил тольяттинцам и может сказать: «А какие ко мне вопросы?» Но вообще-то его прямая обязанность — надежно играть в своей зоне. А тут столько ляпов...

— Главный тренер гостей Заур Тедеев считает, что его команда была не хуже «Спартака».

— «Акрон» мне очень понравился. Тольяттинцы продемонстрировали качественный футбол. Хороший сплав легионеров и россиян. Считаю, «Акрон» должен выше находиться в таблице. Подопечные Тедеева создали серьезные проблемы обороне москвичей. При этом Сашка Максименко, к сожалению, весной не выручает. Опять же, это не в пику ему, я просто констатирую факт. Пока он команду не спасает.

Ну и Дмитриев, конечно, не профильный крайний защитник, ему нужно располагаться повыше, больше играть в атаку.

— Джику из-за перебора карточек с «Зенитом» не сыграет. Для вас это не глобальная потеря?

— На мой взгляд, никто из нынешней линии обороны красно-белых не является потерей. Есть кем заменить. Увы, но это факт. В сегодняшнем «Спартаке» не видно условного Видича, Онопко, Никифорова, Хлестова или Ананко. Тем более есть лимит, команда участвует в двух турнирах: в РПЛ и в Кубке. Даже если красно-белые не отыграются в ответном поединке с «Динамо», то все равно продолжат борьбу за трофей. Так что Карседо надо ротировать состав, в том числе и защиту.

— Допускаете, что против «Зенита» слева в обороне выйдет Зобнин, а не Дмитриев?

— Интересный вопрос. Лично мне Дмитриев очень нравится как футболист. И говорю это не потому, что играл в «Спартаке» еще с его отцом Сергеем, который был классным нападающим. Но все-таки Игоря я считаю более быстрым и техничным исполнителем. Надеюсь, после встречи с «Акроном» на нем крест не поставят и он обязательно еще получит свое игровое время. Очень интересный футболист, заточенный прежде всего на атаку.

Рома Зобнин — настоящий универсал, которого попробовали уже, пожалуй, на всех позициях в «Спартаке». Ему осталось только сыграть в воротах. Это, конечно, ирония. Но, возможно, Сашке Максименко и полезно посмотреть на себя со стороны.

Решать тренерскому штабу. Но, опять же, повторю свою мысль: Дмитриев очень полезен в атаке. Да, где-то недорабатывает сзади, так как не хватает навыков. Но все же приходит с опытом! И потом, мы как-то забыли, что «Спартак» в двух весенних турах набрал шесть очков. Результат-то положительный, — сказал Титов «СЭ».

Егор Титов и&nbsp;Кристофер Ву.«Пропускать три от «Акрона»... Тревожно! Джику и Ву кошмарят». Титов о победе «Спартака» и сравнении с Барко

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Егор Титов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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