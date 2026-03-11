Дивеев не принимал участия в утренней тренировке «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев пропустил тренировку команды перед матчем со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 14 марта. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Дивеев в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит» из ЦСКА. Он провел за сине-бело-голубых 3 матча.

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