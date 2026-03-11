Жуков назвал безобразной игру «Спартака» в обороне

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых во второй части сезона.

«Спартак» хорошо потрепал нервы болельщикам. В нападении команда играет неплохо, забивает много голов и создает моменты. В защите провал за провалом, безобразная игра. Пропустить 10 мячей за три матча — это неважно характеризует игру защитников и вратаря», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 20-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.