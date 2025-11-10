Футбол
10 ноября, 12:58

Журналист Ахмадов хотел по-мужски ответить Станковичу

Анастасия Пилипенко

Журналист Адам Ахмадов рассказал, что хотел по-мужски ответить главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу во время флеш-интервью после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата».

«С первых секунд хотелось ответить. Но я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где-то на улице я бы мог ему жестко ответить. И я уверен, что, если бы не было сдерживающих факторов, ни Деян, ни кто-то другой так себя бы не вел. Да, он был жестким футболистом. Но сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев. Может быть, лет десять назад я бы не смог сдержаться. Но сейчас ответственность другая, повзрослел», — цитирует Ахмадова matchtv.ru.

Деян Станкович.«Зачем вы провоцируете? Чего вы хотите?» Новый срыв Станковича — теперь наорал на журналиста после победы над «Ахматом»

9 ноября в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом» (2:1). После матча главный тренер «Спартака» Станкович был недоволен вопросами журналиста и повысил на него голос во время флеш-интервью. Он обвинил Ахмадова в намеренной провокации.

Источник: matchtv.ru
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Олег 70

    свинье слова не давали)))

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это уже было, придумай что-то более смешное)

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю анальную всморкни .. что-б в пусто-черепушке хоть чтой-то бултыхалося.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Живи долго, дедушка. Сморкай, пердай и внюхай, как ты любишь. Без таких клоунов, как ты, этот форум превратится в занудство.

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тобе соплюн, энтого мало .. подвертайси на вид .. есчо получишь

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кроме сморкни, пердни и внюхи, ты ещё что-то умеешь)))?

    11.11.2025

  • planet-satgate

    Вся Наша жизнь... ДУРР-ДОМ!!!!!

    11.11.2025

  • Эстебан

    Хватит чушь молоть, г-да твердолобые спартачи, ничего особо провокационного Ахмадов не спрашивал. Истина заключается в том, что Станкович и без того по жизни хам отпетый, а теперь из кожи вон лезет чтобы как можно быстрее нарваться на увольнение. Но сам в отставку точно не подаст, ему неустойку терять никак нельзя, он за копейку удавится.

    11.11.2025

  • Веравалер

    сам нахамил, а теперь, оказывается, он еще и "сдерживался"...

    10.11.2025

  • spartsmen

    а этот журнашлюх знает, что такое "мужчина"? похвально.

    10.11.2025

  • rashton22

    блин. ну и дебил, сайгак этот. Таким надо здесь не давать слова.

    10.11.2025

  • rashton22

    а по существу сказать нечего? Смешной. Защищать этого типа джигита , сына гор ? Ну ну, есть за что , так скажите, а сидеть тут , ехидничать, как баба, не надо.

    10.11.2025

  • rashton22

    Ну это же Кавказ, там свои правила, там законы не работают так, как должны. Намеренно провоцировал тренера и делает вид. что тот вдруг ни с того ни с сего повёл так себя возмутительно, бедного журналиста чуть не послал, лукавит, что сам мол ничего такого и не хотел. Хотя сам и есть настоящее быдло. Полагаю, такое поведение журналиста не должно остаться безнаказанным. В нормальной жизни.

    10.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Овцее6ы на СРАЧ_ТВ - это журналист...:joy::joy::joy: Понабрали чучмеков по объявлению в Газпром....:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    10.11.2025

  • HodorVor

    ответил бы по мужски, но макияж и маникюр не хотел испортить

    10.11.2025

  • spar001

    после драки кулаками не машут...

    10.11.2025

  • Mike101

    Уваж. корреспондент вы не в жёлтой прессе работаете и не на Собчак, поэтому вопросы надо задавать учитывая специфику спортивную, а не провакационные вопросы.

    10.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Деян, один приходи. Мы тоже одни придем)))

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Грёбаная провокашка, а не журналист...

    10.11.2025

  • Victor S

    Вот и всё, что нужно знать о "журналистах" матч тв. Горные бараны, которые считают что за слова они могут кого-то там подтянуть. Их не интересует футбол, им интересны скандалы.

    10.11.2025

  • 555 555

    Вот толко хотелка пропала.

    10.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю всморкнул. Теперича пёрдни.. и внюхни

    10.11.2025

  • rac135

    Шакалы, как крысы их сила в количестве.

    10.11.2025

  • rac135

    Это была не выходка а проплаченное покущение

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Есть))). Я иногда смеюсь до слёз))

    10.11.2025

  • Москвич1985

    И это есть. Может, Деяну накатить, как в свое время Олегу Ивановичу в 2001 на Кубке содружества, и стать добрым и спокойным?))))) Шутка.

    10.11.2025

  • Валерий Малов

    Это у Сайги-то есть чувство юмора ?!

    10.11.2025

  • Валерий Малов

    Настоящий джигит, но журналист никакой!

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну вот, что и требовалось доказать. Ты просто быдло, хоть и с чувством юмора. Так что не говори на других то, что применимо к тебе.

    10.11.2025

  • Олег 70

    хэх-свинки за своего психопата горой встали))а еще рассуждают про адекватность...)))

    10.11.2025

  • welkom1111

    Оно абсолютный дебил!... С ЧЕМ там спорить..

    10.11.2025

  • welkom1111

    Такие, как Ахмадов и иже с ним изо всех сил и поддерживают Станковича "на взводе"!... Он главный объект всех нападок(бывает, что и заслуженно)... Но других трогать-ни-ни!...И все довольны...

    10.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплю всморкнул? .. теперича - сдрызднесь

    10.11.2025

  • oleg ves

    так он же не работник - он чех

    10.11.2025

  • Роман Жеребцов

    Если это чмо , что интервью брало журналист ,тогда как низко вы пали товарищи писаки!!! на сколько я понимаю спортивный журналист должен интересоваться тактикой , заменами, схемами и т д но не как каким то трепом возле матча . Не только среди русских дибилы бывают ,но и среди чеченцев...

    10.11.2025

  • Igor Alexandrov

    чем дольше этот отмороженный цыган будет рулить спартачами ,тем лучше-бардак будет продолжаться...:laughing:

    10.11.2025

  • Gordon

    То есть "журналист" сказал, что он "по-мужски" ответил бы тренеру. Который, кстати, ничего дурного ему не сказал. И этот "журналист" до сих пор работает

    10.11.2025

  • Кот

    Заголовок: "Журналист Ахмадов хотел по-мужски ответить Станковичу". ---------------------------- Хотел бы - ответил. А так получилось почти, как в той присказке — "Кароче, Станкович, вечером на площадь приходи один ! Мы тоже одни придём..."

    10.11.2025

  • Artorixus

    А вообще тоследовало и наподдать как следует этому лысому дяде. Уже совсем зарвался, кидается на всех аки цепной пёс.

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Помню отвратительную выходку Бериши - прыжок двумя ногами вперед в течническую зону Спартака прямо в тренера Абаскаля. Так потом, несмотря даже на конкретный пункт в правилах, его не удалили. Матчи в Грозном, а теперь и интервью - они особенные, к сожалению.

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну ты, блин, герой! Прилетай в Москву и иди поправляй.. памперс в своих штанах. Хватает ещё наглости кого-то быдлом называть.

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А лучше бы человек 5

    10.11.2025

  • korkodil

    Ну если бы он с коллегой вдвоем интервью брали, то точно бы по-мужски решили вопрос. :slight_smile:

    10.11.2025

  • Москвич1985

    "Мы не можем устраивать мордобой". Этого еще не хватало) Много чего было в РПЛ: и зрители выбегали, срывали матч, и конфликты тренеров. Но вот драки тренера с журналистом еще не было. Ахмадов прав, что не стал отвечать "по-мужски", но теперь вроде за это оправдывается. Обычно оправдываются за то, что не сдержались, а тут обратная ситуация. Станович тоже повел себя нетипично: не помню, чтобы тренер выигравшей команды был так растревожен. Ну Деян видимо давно на взводе, что конечно печально...

    10.11.2025

  • Келофин

    Шавка на то и тявкалка,что только гавкает.Мужик дело делает,а не языком работает.

    10.11.2025

  • Philip Future

    А что он спросил у Станковича ?

    10.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Микрофоны всегда от той компании, с которой заключен договор со стороны РФС. Журналисты со своими микрофонами не ходят на пресс-конференции.

    10.11.2025

  • WGF

    А микрофон он держал с логотипом Матч тв, а не Грозный ТВ.

    10.11.2025

  • Friendship07

    .."сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев.." - правильные слова, от чеченца их слышать - дорогОго стОит!

    10.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ты соплюнь, откель есчо пуки пустил .. сдрызднесь.

    10.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Журналист из Грозного и представлял местную прессу. Причем тут якобы Матч-ТВ?

    10.11.2025

  • hattabysh

    Оторви свой зад от дивана, да попробуй поправить... тебя, кстати, есть кому в больничке то навещать?)

    10.11.2025

  • hovawart645

    Деян прав тут на все 100. Задавай мужские вопросы, а не грозись вдогонку.

    10.11.2025

  • hattabysh

    Хотел по мужски ответить, но только повторял: большое спасибо, мы закончили, я ничего не хочу)))

    10.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Быдло-колхозному Стакановичу давно нужно поправить физию .. посредством отправки в травматологию. Может хоть так скудные остатки мозговых извилин встанут на место.

    10.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    :rofl::rofl::rofl:

    10.11.2025

  • Timka1401

    Чтобы отвечать «по-мужски», нужно быть мужчиной , а не провокатором , как баба. Как обезьяна ведет себя Горное ЧМО!

    10.11.2025

  • Бен Ричардс

    За такие агрессивные слова уважающий себя телеканал должен немедленно увольнять своего работника. Но не этот.

    10.11.2025

  • Станислав

    на Матч ТВ не осталось журналистов, только провокаторы

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    это журналист? да, из Чечни.

    10.11.2025

    • Титов не считает дисквалификацию Солари большой потерей для «Спартака» перед дерби с ЦСКА

    Ташуев — о втором голе Солари: «Почему высоченный Ндонг не снял этот мяч?!»
