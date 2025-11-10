Журналист Ахмадов хотел по-мужски ответить Станковичу

Журналист Адам Ахмадов рассказал, что хотел по-мужски ответить главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу во время флеш-интервью после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата».

«С первых секунд хотелось ответить. Но я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где-то на улице я бы мог ему жестко ответить. И я уверен, что, если бы не было сдерживающих факторов, ни Деян, ни кто-то другой так себя бы не вел. Да, он был жестким футболистом. Но сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев. Может быть, лет десять назад я бы не смог сдержаться. Но сейчас ответственность другая, повзрослел», — цитирует Ахмадова matchtv.ru.

9 ноября в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом» (2:1). После матча главный тренер «Спартака» Станкович был недоволен вопросами журналиста и повысил на него голос во время флеш-интервью. Он обвинил Ахмадова в намеренной провокации.