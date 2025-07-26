«Краснодар» — «Локомотив»: Батраков оформил дубль и удвоил преимущество гостей

«Локомотив» забил второй мяч в ворота «Краснодара» в матче второго тура РПЛ — 2:0.

На 80-й минуте дубль оформил Алексей Батраков. Ранее 20-летний полузащитник с пенальти открыл счет в первом тайме.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.