Тикнизян рассказал, какой совет дала ему жена во время переговоров с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, какой была позиция его жены Яны Ромашкиной по поводу возможных трансферов в петербургский «Зенит» и испанскую «Севилью».

— Яна [Ромашкина] мне сказала, что, если дойдет до конкретики [в переговорах с «Севильей»], нужно ехать. Кстати, пользуясь моментом, скажу, что, когда шли переговоры с «Зенитом», многие недоброжелатели в интернете писали, что, это, мол, меня жена, наверное, заставляет перейти в «Зенит» в погоне за бабками. Но жена была одной из немногих, кто с первого дня переговоров говорил: «Даже не вздумай туда уходить!» И это лишний раз показывает: рядом со мной мудрый и любящий меня всем сердцем человек, — сказал Тикнизян.

«Зенит» договорился с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна в январе 2024 года, однако питерцы не смогли прийти к компромиссу с игроком по личному контракту. «Севилья» летом 2024 года запросила у «Локомотива» годичную бесплатную аренду Тикнизяна с опцией последующего выкупа, но московский клуб эти условия не устроили.

Тикнизян женился на телеведущей Яне Ромашкиной в октябре 2023 года. В мае 2024 года у них родился сын Леон.