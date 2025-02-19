Тикнизян рассказал, сколько денег в месяц нужно семье в Москве: «30 или 50 тысяч рублей в наше время недостаточно»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, сколько денег нужно семье из трех человек для нормальной жизни в Москве.

— Буду честен в этом вопросе и постараюсь дать честный ответ. Когда вижу, как некоторые люди отвечают про 30 или 50 тысяч рублей... В наше время с нашей инфляцией, к большому сожалению, этих денег недостаточно. Вот если говорить про базовую семью — муж, жена, маленький ребенок, — не затрагивая родственников, которым тоже финансово помогаешь, это 300-350 тысяч рублей в месяц будет уходить на нормальную жизнь. Что я подразумеваю под «нормальной жизнью»: поход в поликлиники, покупку продуктов, передвижение, развлечения, — сказал Тикнизян.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок говорил, что ему достаточно 30 тысяч рублей в месяц без учета аренды квартиры, а главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка уверял, что тратит 50 тысяч рублей в месяц в столице.