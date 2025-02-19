Тикнизян — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Читал, что я запросил какие-то огромные деньги»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, на какой стадии находится обсуждение продления контракта с клубом.

— Это не то чтобы переговоры. Мы несколько раз беседовали. Много разного про себя читал. Читал, что клуб может отказаться от продления, что Тикнизян запросил какие-то огромные деньги... Это все утка. «Локомотив» вполне устроило то, что запросил Тикнизян. И у нас есть четкое понимание, какое соглашение мы ходим подписать. Мы поговорили, руководство все четко мне объяснило, и я вообще перестал про это думать — нацелен на футбол, — сказал Тикнизян.

Тикнизян перешел в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года за 5,5 миллиона евро. Соглашение игрока с красно-зелеными действует до окончания сезона-2025/26.