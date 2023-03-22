Тикнизян: «Нужно быть таким же толстокожим, как Дзюба, чтобы не позволять людям извне залезать в голову»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что думает о своем одноклубнике нападающем Артеме Дзюбе.

«Это очень сильная личность, которая не обращает внимание на критику. Он убирает все лишнее из своей жизни и не дает себе подвергаться каким-то сомнениям. Полностью фокусируется на том, что умеет делать лучше всего. Из раза в раз доказывает свой уровень. Я, сталкиваясь с критикой, понимаю, глядя на него, что любому спортсмену нужно стремиться к такому поведению. Нужно быть таким же толстокожим, чтобы не позволять людям извне залезать в голову. Это очень сильное качество у Дзюбы», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». В составе железнодорожников он провел пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.