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Тикнизян: «Нужно быть таким же толстокожим, как Дзюба, чтобы не позволять людям извне залезать в голову»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что думает о своем одноклубнике нападающем Артеме Дзюбе.

«Это очень сильная личность, которая не обращает внимание на критику. Он убирает все лишнее из своей жизни и не дает себе подвергаться каким-то сомнениям. Полностью фокусируется на том, что умеет делать лучше всего. Из раза в раз доказывает свой уровень. Я, сталкиваясь с критикой, понимаю, глядя на него, что любому спортсмену нужно стремиться к такому поведению. Нужно быть таким же толстокожим, чтобы не позволять людям извне залезать в голову. Это очень сильное качество у Дзюбы», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». В составе железнодорожников он провел пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-nuzhno-byt-takim-zhe-tolstokozhim-kak-dzyuba-on-ne-obrashaet-vnimanie-na-kritiku-237394/
Артем Дзюба
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
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