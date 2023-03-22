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Сегодня, 13:35

Источник: Гильерме и Хубулов спецились в раздевалке «Химок» после матча с «Зенитом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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У нападающего «Химок» Маркоса Гильерме и полузащитника Владимира Хубулова возник конфликт после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3), утверждает Metaratings.

По данным источника, между футболистами произошла стычка в раздевалке. После этого в команде потребовали, чтобы Гильерме принес извинения.

10 марта появлялась информация о том, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев едва не подрался с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, которые отстранены от работы с основной командой.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 20 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/gilerme-i-khubulov-scepilis-v-razdevalke-khimok-posle-matcha-s-zenitom-237418/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Маркос Гильерме
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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