«Химки» отправились на сборы в Турцию во время паузы на матчи сборных

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ» о тренировочных сборах команды во время паузы на матчи сборных.

«Команда сейчас отправилась на сборы в Турцию. Проведем неделю в Турции. В конце марта команда вернется в Россию», — сказал Оленев «СЭ».

После 20 туров РПЛ «Химки» с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице.