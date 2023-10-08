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Сегодня, 13:42

Тихонов ждет голов в матче между «Динамо» и «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом».

«Расклады в этом матче довольно очевидны. «Динамо» хоть не самая стабильная команда, но на своем поле выступает хорошо. В последних десяти домашних матчах у москвичей восемь побед, только «Краснодар» смог их обыграть. «Факелу» же далеко до «Краснодара», да и на выезде воронежцы играют очень плохо. В прошлых четырех гостевых матчах проиграли трижды, не забили ни одного гола. Конечно, с «Динамо» они какую-то борьбу попробуют навязать, возможно, даже смогут забить, но не думаю, что в этом матче будет сенсаци», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Динамо» встретится с «Факелом» 8 октября в рамках 11-го тура РПЛ. Начало — в 16:30 по мск.

После 10 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Факел» — 15-й (8 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-zdet-golov-v-matce-mezdu-dinamo-i-fakelom/
Андрей Тихонов
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ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 9 1 1
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