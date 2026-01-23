Тихонов верит в чемпионство «Спартака»: «Когда-то должна наступить эра красно-белых»
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» высказался о возможном чемпионстве красно-белых.
— Верите, что еще увидите чемпионство «Спартака»?
— Хочется верить! Когда-то же должна наступить эра «Спартака». Еще хочется дождаться еврокубков, нашего возвращения на международную арену, — сказал Тихонов «СЭ».
«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ — 29 очков в 18 турах.
Новости