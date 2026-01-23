Футбол
23 января, 14:00

Тихонов верит в чемпионство «Спартака»: «Когда-то должна наступить эра красно-белых»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» высказался о возможном чемпионстве красно-белых.

— Верите, что еще увидите чемпионство «Спартака»?

— Хочется верить! Когда-то же должна наступить эра «Спартака». Еще хочется дождаться еврокубков, нашего возвращения на международную арену, — сказал Тихонов «СЭ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ — 29 очков в 18 турах.

Андрей Тихонов: «Не осуждаю Баринова и Соболева: да, я не уходил из «Спартака» к конкурентам, но сейчас другое время»

  • pa.rodionov0909

    она уже была же (в 90е)

    24.01.2026

  • Kirill Boglovsky

    Блажен, кто верует, тепло ему... где он там сейчас?

    23.01.2026

  • ФОКСИ

    Тихонов и партбилет держит под подушкой и поглаживает его....ждет....

    23.01.2026

  • ФОКСИ

    Почитай про братьев, как они во время войны торговали спортивной бронью, что больше не пулять так.....

    23.01.2026

  • Dim711

    Что раньше случится, возврат в Европу или чемпионство Спартака, действительно сложный вопрос.

    23.01.2026

  • руслан магомедов

    С, чего вдруг плюнули они сами из барыг. Только не надо про гулаги, Сталина.

    23.01.2026

  • руслан магомедов

    Да, эта ВЯЛЯКАЯ каманда-клуп благодаря всем своим СМИшкам и так всегда в топе на первых полосах. чмартаг щумпиньоня.

    23.01.2026

  • Adiоs Amigos R

    Я ждал это время и вот это время придёт!

    23.01.2026

  • Dmitry Koltsov

    точно,обсер(быстро написал но забыл)

    23.01.2026

  • Симон Вирсаладзе

    Эра милосердия это Вайнеры

    23.01.2026

  • Симон Вирсаладзе

    Как-то безнадёжно прозвучало... Мол, на веку Тихона может уже и не случиться. А ему всего-то 55.

    23.01.2026

  • Dmitry Koltsov

    Старостиными

    23.01.2026

  • Dmitry Koltsov

    Роман братьев Стругацких(Эра Милосердия),не путать с братьями Старостиных)

    23.01.2026

  • Chausov Alexey

    Ваша эра прошла в бандитские 90-е, и надеюсь, вернется не скоро.

    23.01.2026

  • Marty Friedman

    жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придётся...(с)

    23.01.2026

  • Djin Ignatov

    Тихонов такая же проститутка Спартака как Титов , Ловчев Симонян ! Которые молчали когда руководства Спартака ПРЯТАЛА бандита и наркоторговца - ПРОМЕСА ! Чтоьбы сказали им Братья Старостины ? Плюнули бы в их морды ?

    23.01.2026

    • Тихонов — о словах Соболева про «иуду» Баринова: «Ему то же самое писали после трансфера в «Зенит»

    Агент Сауся подтвердил, что игрок согласовал контракт со «Спартаком»: «Скоро он вылетит в Москву на медосмотр»
