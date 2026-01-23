Тихонов — о словах Соболева про «иуду» Баринова: «Ему то же самое писали после трансфера в «Зенит»

Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» высказался о принципиальности нынешних футболистов.

— Александр Соболев написал Баринову: «Иуда».

— Думаю, он просто пошутил — ему то же самое писали после трансфера в «Зенит».

Сейчас футболисты переходят к конкурентам и особо не стесняются. Но мы прекрасно понимаем: это жизнь, в которой каждый решает, где ему комфортнее. Я не осуждаю Соболева, Баринова.

Да, мы играли в «Спартаке» и никуда не уходили. А сейчас по-другому. Но сейчас и время другое. К тому же... Вот куда было уходить из «Спартака»? У нас собралась лучшая команда! И лучшие болельщики. Конечно, предложения поступали — но мы их отклоняли, потому что выходить на поле в этой футболке было честью, — сказал Тихонов «СЭ».