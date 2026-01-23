Тихонов считает «Зенит» и «Краснодар» главными претендентами на победу в РПЛ

Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном чемпионе РПЛ.

— «Спартак» назначил Карседо, который работал в штабе Эмери.

— Если честно, я его по «Спартаку» не помню — следил только за Эмери. Посмотрим, как он отработает. Могу только пожелать ему удачи.

— Кто, на ваш взгляд, главный фаворит на титул в этом сезоне?

— Думаю, чемпионство будет разыгрываться между «Краснодаром» и «Зенитом». Хотелось бы, чтобы еще «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» включились в гонку. Посмотрим, получится ли у них.

«Краснодар» и «Зенит» неплохо провели концовку первой части чемпионата. Хочется, чтобы сезон заканчивался в борьбе, с красивой игрой для болельщиков, — сказал Тихонов «СЭ».

После 21 тура «Краснодар» с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (39 очков) идет вторым. «Локомотив» (37) — третьим.