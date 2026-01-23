«Спартак»: расписание матчей в январе и феврале

Расписание игр «Спартак» во второй половине сезона-2025/26

«Спартак» открывает программу зимних сборной в 2026 году с товарищеского матча против «Пюника» во вторник, 3 февраля.

Также красно-белые в рамках зимнего сбора сыграют с «Даляль Ифаном», «Астаной», «Ростовом» и «Елимаем».

Рестарт в сезоне-2025/26 у «Спартака» намечен на 1 марта — в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Сочи».

«Спартак»: расписание матчей на январь и февраль 2026 года

3 февраля, вторник

Товарищеский матч. 16.00. «Спартак» — «Пюник»

7 февраля, суббота

Товарищеский матч. 16.00. «Спартак» — «Даляль Ифан»

10 февраля, вторник

Товарищеский матч. 16.00. «Спартак» — «Астана»

21 февраля, суббота

Товарищеский матч. 16.00. «Спартак» — «Ростов»

23 февраля, понедельник

Товарищеский матч. 16.00. «Спартак» — «Ростов»

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Спартака» доступны на страницах РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».