ЦСКА: расписание матчей в январе и феврале

Расписание игр ЦСКА во второй половине сезона-2025/26

ЦСКА начал подготовку ко второй части сезона-2025/26 с товарищеского матча против «Акрона» (3:1) в четверг, 22 января. 25 января красно-синие встретятся с самаркандским «Динамо».

В начале февраля команда Фабио Челестини сыграет в зимнем турнире РПЛ, 17 февраля проведет товарищескую игру с «Краснодаром», а 18 и 21 февраля проведут еще две товарищеские игры — с «Ростовом» и «Локомотивом» соответственно.

ЦСКА: расписание матчей на январь и февраль 2026 года

22 января, четверг

Товарищеский матч. 16.00. «Акрон» — ЦСКА

25 января, воскресенье

Товарищеский матч. 16.00. ЦСКА — «Динамо» Самарканд

3 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 19.15. ЦСКА — «Краснодар»

6 февраля, пятница

Зимний кубок РПЛ. 15.00. ЦСКА — «Динамо»

10 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 10.00. «Зенит» — ЦСКА

18 февраля, среда

Товарищеский матч. ЦСКА — «Ростов»

21 февраля, суббота

Товарищеский матч. ЦСКА — «Локомотив»

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр ЦСКА доступны на странице РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».