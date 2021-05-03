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Тихонов — о второй путевке в ЛЧ: «Зенит» сделал все, чтобы «Спартак» попал на второе место»

11:40
Андрей Тихонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Тихонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и тульским «Арсеналом».

«Вчера «Локомотив» оступился по полной программе. «Зенит» сделал все, чтобы открыть «Спартаку» дорогу на второе место, — сказал Тихонов «СЭ». — Красно-белым остается только выигрывать. Но важно понять, что «Арсенал» борется за сохранение прописки. Им вообще нельзя терять очки, ибо там все очень близко в турнирной таблице. Для «Арсенала» даже 1 очко со «Спартаком» — это хороший результат, поэтому уверен, что сегодня будет крайне интересный матч».

 
Нападающие &laquo;Спартака&raquo; Джордан Ларссон и&nbsp;Александр Соболев.«Спартак» — фаворит лигочемпионской гонки. Расклады после золотого матча РПЛ

Тихонов также считает, что «Арсенал» может создать проблемы для «Спартака».

«Может ли «Спартак» победить? Посмотрите на «Локомотив», который очень здорово проводил весну, никому не давал и шанса. И посмотрите, что было вчера. Сейчас такое время, когда любая команда может обыграть любую. «Спартак» может обыграть Тулу, но и «Арсенал» может создать проблемы. Тем и интересен футбол», — добавил Тихонов.

Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится в Туле 3 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Туляки занимают 13-е место в турнирной таблице. «Спартак» расположился на третьем месте и может обойти «Локомотив» в случае победы над «Арсеналом».

(Артем Бухаев)

 

Арсенал Т — Спартак

 

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