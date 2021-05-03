Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России
11:38
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини через «СЭ» передал петербургскому клубу поздравления с завоеванием золотых медалей РПЛ.
«Хочу поздравить «Зенит» с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», — сказал Манчини.
2 мая, в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно завоевал золотые медали премьер-лиги. Роберто Манчини тренировал «Зенит» всего один год: с лета 2017 по май 2018 года.
(Гоша Чернов)
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