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Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

11:38
Роберто Манчини. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Роберто Манчини. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини через «СЭ» передал петербургскому клубу поздравления с завоеванием золотых медалей РПЛ.

«Хочу поздравить «Зенит» с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», — сказал Манчини.

2 мая, в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно завоевал золотые медали премьер-лиги. Роберто Манчини тренировал «Зенит» всего один год: с лета 2017 по май 2018 года.

(Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры