Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини через «СЭ» передал петербургскому клубу поздравления с завоеванием золотых медалей РПЛ.

«Хочу поздравить «Зенит» с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», — сказал Манчини.

2 мая, в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно завоевал золотые медали премьер-лиги. Роберто Манчини тренировал «Зенит» всего один год: с лета 2017 по май 2018 года.

(Гоша Чернов)