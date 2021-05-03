«Никогда не говори никогда». Манчини верит в успех «Зенита» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини через «СЭ» передал петербургскому клубу поздравления с завоеванием золотых медалей РПЛ.

— Вы покинули Санкт-Петербург в 2018-м. «Зенит» тогда занял 5 место. Могли представить, что эта команда выиграет чемпионат в трех следующих сезонах? — вопрос Манчини.

— Да, мог. Для меня это не сюрприз.

— Что нужно «Зениту» для успеха в Европе?

— Лига чемпионов отличается от чемпионата России, там все по-другому. Но никогда не говори никогда.

В этом сезоне «Зенит» занял последнее, четвертое место в группе F в ЛЧ, набрав всего одно очко в 6 матчах.

2 мая, в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно завоевал золотые медали премьер-лиги. Роберто Манчини тренировал «Зенит» всего один год: с лета 2017 по май 2018 года.

(Гоша Чернов)