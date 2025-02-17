Федорищев прокомментировал смену гендиректора в «Крыльях»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил назначение Роберта Тер-Абрамяна новым генеральным директором «Крыльев Советов».

17 февраля самарский клуб объявил о смене гендиректора — Тер-Абрамян занял пост вместо Вадима Андреева.

«У него серьезный опыт в спортивном менеджменте, в том числе в привлечении партнеров и спонсоров, увеличении доходов клубов. Сейчас перед ним поставлены аналогичные задачи, а также повышение эффективности управления «Крыльями», финансовая дисциплина клуба, создание условий для достижения командой высоких спортивных результатов, развитие местных игроков, увеличение посещаемости домашних матчей», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

Ранее Тер-Абрамян руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в ХК «Хумо» и занимал должности коммерческого директора в хоккейном «Авангарде» и ФНЛ.

После 18 туров самарцы с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.