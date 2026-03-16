Познер признался, что не смотрит РПЛ: «Наш футбол меня давно разочаровал, не привлекает»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер рассказал «СЭ» об отсутствии интереса к российскому футболу.

«Российский футбол я не смотрю, причем давно. Наблюдаю за матчами Лиги чемпионов и могу просмотреть решающие матчи чемпионата Испании и Англии. Наш футбол меня давно разочаровал, не привлекает. Почему? Потому что плохо играют. Не тянет», — сказал Познер «СЭ».

После 21 тура в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 46 очками. Второе место занимает «Зенит» (45 очков), третье — «Локомотив» (41).

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