Морено — о работе в «Сочи»: «Поездка в Россию не провал. Для меня провал — это не тренировать»

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено не считает провалом свою работу в российском клубе.

«Для меня поездка в Россию не провал, для меня провал — это не тренировать. В Сочи рядом с отелем, где мы спали, упали дроны и убили двух человек. Также мне поступало предложение тренировать сборную Косово. Сначала я отказался ехать в Россию, но потом поговорил с Хави Паскуалем (бывший главный тренер БК «Зенит». — Прим. «СЭ»), и он меня убедил. Я принял предложение, но моя семья не смогла поехать со мной», — приводит слова Морено AS.

Морено покинул «Сочи» в августе 2025 года. Он тренировал российский клуб с декабря 2023-го. Под руководством испанца сочинцы вылетели из РПЛ в сезоне-2023/24 и вернулись в высший дивизион в следующем сезоне.

Ранее 48-летний испанец также был главным тренером «Гранады», «Монако» и сборной Испании.

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