Писарев — о Талалаеве и Челестини: «Безобидная ситуация могла спровоцировать приличный махач»

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на потасовку в концовке матча между «Балтикой» и ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.

В концовке матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру.

После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

«Когда ты на бровке, естественно, страсти кипят. Но здесь две стороны медали. Талалаев всегда был эпатажным. Мир устроен так, что людей больше интересуют драки и скандалы, чем сам футбол. Успех в чем? Сколько просмотров, сколько лайков.

И есть вторая сторона медали. Это социальная значимость футбола и ответственность перед молодым поколением. Там было очень много детей, которые могли увидеть массовую драку. Вы помните, в Раменском была массовая драка? Эта безобидная ситуация могла спровоцировать очень приличный махач. Социальная сторона футбола — это ответственность перед молодым поколением», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

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