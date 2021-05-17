Тедеско тепло отозвался о работе в России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями о российском футболе и местных болельщиках.

— Если в Германии вас спросят, что вы думаете о русских болельщика, что вы ответите?

— В Германии говорят, что русские много пьют. Тут я такое и правда видел. Шучу, конечно. В Германии меня уволили из «Шальке» после второго сезона. И после этого я решил больше не впускать ни один клуб глубоко в свое сердце. Но я не сдержал данного себе обещания. Перед переездом друзья говорили: куда ты едешь, никто никогда не увидит там тебя. Люди смотрят АПЛ. Но мне не было дела до них. Им нужно приезжать в Москву, увидеть город, наш стадион. И не только наш: в Волгограде, Краснодаре, Грозном том же отличная атмосфера. Россия — самая большая страна в мире. И у вас так много талантов. Мне нравится ваш футбол. Хочу сказать всем иностранцам: прежде чем рассуждать, приезжайте в Россию, сходите на футбол, а уже потом говорите. Когда я тренировал молодежку «Хоффенхайма» и принял «Ауэ» на последнем месте в 3 лиге, говорили, что я заканчиваю карьеру, не начав ее. Считаю, переезд в Москву был одним из лучших решений в моей жизни.

— Запомнили какие-то кричалки?

— Вчера в самолете много слышал, многие запомнил. Но не буду сейчас воспроизводить — не умею петь, ха-ха.

(Артем Калинин)