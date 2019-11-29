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Тедеско рассказал о своем отношении к хоккею

14:36
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» рассказал, что он думает об идее сходить на хоккей.

— Если у вас будет возможность, хотели бы вы сходить на хоккей? И как вообще относитесь к этой игре?

— Сказать, что являюсь поклонником хоккея, было бы неправдой. В Италии и Германии спорт номер один — это футбол. Но если меня пригласят, то с удовольствием схожу и посмотрю. Там тоже можно чему-то научиться. Надеюсь, это нормально, что я говорю «хоккей на льду», надеюсь, что меня за это не депортируют из страны. (Дмитрий Гирин)

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря, начало в 19.00.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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