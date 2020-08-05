Тедеско рассказал о «гигиене» в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что он и его штаб очень много разговаривают с игроками, чтобы вселить в них уверенность.

— Ваши личные впечатления от прошедшего сезона?

— Мы не смогли выполнить цель на сезон. Изначально перед командой стояла задача попасть в еврокубки. Но когда я возглавил «Спартак», такой цели уже не было. Когда команда идет на 12-м месте, а до попадания в пятерку 15 очков, то нельзя говорить о еврокубках. Можно попытаться, что мы и сделали. Прошли в полуфинал Кубка, в чемпионате не хватило двух очков до Лиги Европы. Но я буду честным: видел игры, молодую команду, положение в турнирной таблице и понимал, что всерьез ставить цель попадания в еврокубки уже нельзя. Объективно. Я мог бы соврать, заявить в прошлом октябре, что наша цель — титул. Но это было бы плохо для будущего. Как говорит Шамиль, мы должны быть честными.

Теперь новый сезон, мы его начинаем с нуля. Хотим завоевать определенные позиции, и я здесь точно с такой же целью. Я молод и голоден до побед. В «Шальке» до моего прихода команда заняла десятое место, а потом мы стали вторыми, уступив лишь «Баварии». Знаю, чтобы достичь такого прогресса, нужно многое сделать. И получить немного удачи — где-то заработать пенальти, выиграть трудный матч. Две-три победы — они окрыляют, дают уверенность, команда расправляет плечи. Где-то фарт с желтыми и красными карточками. Моя задача? Мы стараемся построить команду. Многие говорят о качестве игры. Но для меня также важно, чтобы у футболистов был правильный образ мыслей. Коллектив должен быть «чистым». Объясню, что я имею в виду: если у тебя в команде будет пять Кокориных — это «негигиенично». Потому что на два-три-четыре позиции будет претендовать пять игроков. Всегда кто-то будет недоволен. Когда ты выигрываешь, это одно, а когда ты не побеждаешь — нужна хорошая атмосфера в команде. У нас сейчас есть эта атмосфера, и есть эта гигиена. Если посмотреть по позициям, у нас Айртон и Голосов на одной позиции. В центре — Джикия, Жиго, Маслов, Гапонов, Кутепов — пять человек на три позиции. Понимаете о чем я? Мы проделали большую работу в этом направлении и будем продолжать ее. Прошлый сезон был не только ради результатов, но для этого. Сплоченная команда — база для того, чтобы что-то достигнуть.

Мы много говорим с игроками, стараемся вселить в них уверенность в себя. Футбол может быть очень сложный, если говорить только о тактике. Но он может быть и простым, если есть хорошая атмосфера, все работают, бьются друг за друга. Важно, чтобы мы чувствовали единство. Люди на трибунах должны видеть, что мы все вместе, для нас это важно.

Конечно, мы анализируем каждого соперника, но в этом сезоне мы хотим обращать больше внимания на себя. Мы не должны зацикливаться только на соперниках. Если мы хотим иметь 70% владения мячом, посадить оппонента глубоко и подавать в штрафную, потому что у нас есть, к примеру, Соболев. Мы не хотим все это менять, только потому, что играем, например, против «Ростова», который будет нас прессинговать. Мы будем искать пути решения. Бывают ситуации, когда нужно более серьезно учитывать игру соперника. Хотим быть более гибкими, чем в прошлом сезоне. Мы часто играли по схеме 5-1-2-2. В конце мы меняли схему игры в центре поля. Сейчас у нас много игроков в центре, мы можем играть 4-3-3 или 4-3-2-1 или 4-4-2 с ромбом в середине.

Также мы хотим работать с молодыми игроками, растить их. У нас в команде есть такие игроки: Маслов, Глушенков, Гапонов, Умяров, в их же числе Понсе, Ларссон, Бакаев, Айртон. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.