Тедеско получил желтую карточку за претензии арбитру в матче «Спартак» — «Ротор»
20:23
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» получил желтую карточку.
Немецкий специалист был очень недоволен решением Николая Волошина дать предупреждение нападающему Джордану Ларссону за симуляцию.
Нападающий на 60-й минуте встречи упал в штрафной площади после контакта с вратарем соперника.
Тедеско был недоволен решением и побежал к резервному арбитру, которому эмоционально высказал претензии.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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