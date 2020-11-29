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Тедеско получил желтую карточку за претензии арбитру в матче «Спартак» — «Ротор»

20:23
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» получил желтую карточку.

Немецкий специалист был очень недоволен решением Николая Волошина дать предупреждение нападающему Джордану Ларссону за симуляцию.

Нападающий на 60-й минуте встречи упал в штрафной площади после контакта с вратарем соперника.

Тедеско был недоволен решением и побежал к резервному арбитру, которому эмоционально высказал претензии.

Спартак — Ротор

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