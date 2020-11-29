Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» получил желтую карточку.

Немецкий специалист был очень недоволен решением Николая Волошина дать предупреждение нападающему Джордану Ларссону за симуляцию.

Нападающий на 60-й минуте встречи упал в штрафной площади после контакта с вратарем соперника.

Тедеско был недоволен решением и побежал к резервному арбитру, которому эмоционально высказал претензии.