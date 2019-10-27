Тедеско получил первую желтую карточку в чемпионате России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение на 38-й минуте матча 14-го тура чемпионата России против «Локомотива». Главный арбитр встречи Алексей Еськов показал желтую карточку 34-летнему специалисту за споры с судьей на бровке поля.

Для Тедеско эта желтая карточка стала первой в РПЛ.

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