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Тедеско получил первую желтую карточку в чемпионате России

17:10
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение на 38-й минуте матча 14-го тура чемпионата России против «Локомотива». Главный арбитр встречи Алексей Еськов показал желтую карточку 34-летнему специалисту за споры с судьей на бровке поля.

Для Тедеско эта желтая карточка стала первой в РПЛ.

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Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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