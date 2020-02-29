Тедеско оценил игру Соболева, Рассказова и Крала

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов после победы над «Динамо» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Показалось, много ошибок допустил Рассказов. Как оцените его игру?

— Прекрасную игру провел Рассказов. Не уверен, что «Динамо» атаковало именно с его фланга. Кроме того, не только крайний защитник должен закрывать свой фланг. Очень важна работа наших «восьмерок». Плюс должны страховать центральные защитники. Не один Коля за это отвечает.

— Оцените игру Соболева, пожалуйста.

— Соболев очень профессионально работает на тренировках. Кроме того, очень внимательно относится к теоретическим занятиям, когда разбираем соперника по видео.

— Крал сыграл единственного опорника. Не риск ли это? И что будет, когда вернется Умяров?

— Риск? Не очень понимаю вопроса. Команды, случается, играют гораздо более рискованно. Что касается Умярова — надеемся, он скоро вернется в строй и все у него будет хорошо. Его характер должен помочь ему в борьбе за место в составе. (Дмитрий Зеленов)