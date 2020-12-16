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Тедеско — о поражении от «Зенита»: «Одна из худших игр сезона»

22:24
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ от «Зенита» (1:3).

— Мы заслужили поражение. Все просто: мы начали хорошо, но пропустили быстро. Ведь всегда трудно пропускать в первые 10 минут. Первый тайм хорошо провели, второй нет. Играли длинными передачами, — сказал Тедеско.

— По игре это худший матч «Спартака» в сезоне? Если нет, то какие были хуже?

— У нас было не так много игр, где мы действовали хуже. Возможно, да. Это одна из худших игр. У соперника все были в строю, мы провели не самые выдающийся матч. Но игра с «Ростовом» была хуже, чем эта.

(Гоша Чернов)

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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