Тедеско — о конфликте в матче с «Сочи»: «Это ваша страна, вы здесь живете. Я понял этот месседж»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и прокомментировал конфликт по окончании игры.
«Мы очень разочарованы, — сказал Тедеско. — Это первый раз, когда такое со мной случилось. Я реально шокирован и даже не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы здесь живете. Я понял этот месседж. Прошу прощения за то, что я здесь. Стараюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, язык. Вы видели, что до игры я пытался давать по-русски предматчевое интервью, для меня это важно. Но после игры Андреас Хинкель получил удар от одного из игроков «Сочи». Не поверить в то, что это произошло. Такого не должно происходить.
Также есть большая проблема, связанная с судейством. Я вообще не могу ничего сказать! Задаю один вопрос — и тут же получаю желтую карточку. Это просто невозможно. Для меня очень сложно работать».
(Игорь Рабинер)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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