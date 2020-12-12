Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и прокомментировал конфликт по окончании игры.

«Мы очень разочарованы, — сказал Тедеско. — Это первый раз, когда такое со мной случилось. Я реально шокирован и даже не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы здесь живете. Я понял этот месседж. Прошу прощения за то, что я здесь. Стараюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, язык. Вы видели, что до игры я пытался давать по-русски предматчевое интервью, для меня это важно. Но после игры Андреас Хинкель получил удар от одного из игроков «Сочи». Не поверить в то, что это произошло. Такого не должно происходить.

Также есть большая проблема, связанная с судейством. Я вообще не могу ничего сказать! Задаю один вопрос — и тут же получаю желтую карточку. Это просто невозможно. Для меня очень сложно работать».

(Игорь Рабинер)