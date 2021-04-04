Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тедеско: «Не знал, что «Спартак» не побеждал «Ростов» больше семи лет»

22:00
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:2). По словам немецкого специалиста, соперники всегда готовы отдать все силы в играх с красно-белыми.

— «Спартак» не выигрывал в «Ростове» семь с половиной лет. Знали ли вы это при подготовке?

— Я об этом не знал, мне рассказали уже после матча. Каждый матч для «Спартака» особенный, все соперники в матчах против нас готовы отдать все силы, что у них есть. «Ростов» — не исключение, они играют в простую игру через длинные передачи. Мы не можем никак этого избежать, приходится просто принять и играть так же, как они — биться на подборах, делать пару коротких передач, снова длинную, бежать туда, снова стараться зацепиться за мяч. Был силовой и простой футбол.

— Жиго оставался на поле, сам рвался бой. Почему вы его заменили?

— Он себя хорошо чувствует. Я его заменил после рекомендации врачей, у него был удар в голову. С такими вещами нельзя шутить. Если есть какие-то мышечные проблемы, то еще можно как-то оставить футболиста в игре, но когда дело доходит до головы, здесь никаких шуток.

(Сергей Федоров)

Ростов — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...