Тедеско: «Не знал, что «Спартак» не побеждал «Ростов» больше семи лет»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:2). По словам немецкого специалиста, соперники всегда готовы отдать все силы в играх с красно-белыми.
— «Спартак» не выигрывал в «Ростове» семь с половиной лет. Знали ли вы это при подготовке?
— Я об этом не знал, мне рассказали уже после матча. Каждый матч для «Спартака» особенный, все соперники в матчах против нас готовы отдать все силы, что у них есть. «Ростов» — не исключение, они играют в простую игру через длинные передачи. Мы не можем никак этого избежать, приходится просто принять и играть так же, как они — биться на подборах, делать пару коротких передач, снова длинную, бежать туда, снова стараться зацепиться за мяч. Был силовой и простой футбол.
— Жиго оставался на поле, сам рвался бой. Почему вы его заменили?
— Он себя хорошо чувствует. Я его заменил после рекомендации врачей, у него был удар в голову. С такими вещами нельзя шутить. Если есть какие-то мышечные проблемы, то еще можно как-то оставить футболиста в игре, но когда дело доходит до головы, здесь никаких шуток.
(Сергей Федоров)
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