Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Ростовом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

«Спартак» не побеждал в Ростове-на-Дону с декабря 2013-го.

«Игра очень понравилась — 5 мячей и болельщики на трибунах, — сказал Мостовой «СЭ». — Вы сейчас картинку с матча покажите европейцам, так они не поверят. Скажут, что это 2017-2018 год. У них там люди на улицу не выходят, а у нас полный стадион. На протяжении всей игры было ощущение, что «Спартак» в любой момент может забить и довести дело до конца. Все-таки класс команды сказывается. Мозес, Промес, Джикия и все-все на голову выше по классу. «Зенит» еще может оступиться в оставшихся матчах. Теоретически они могут потерять очки в матче с «Локомотивом» и «Краснодаром». В футболе может быть все, что угодно. Будем надеяться, будем смотреть».

Мостовой также прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака».

«Это глупость какая-то. А зачем? Сколько можно возвращаться-то, 10 раз? Бег по кругу какой-то. Как может Федун после всего, что происходило в команде за те годы, пригласить Карпина? Тогда было потрачено 150 миллионов. Мы же все называли «Спартак» командой «купи-продай». Смысла нет никакого. Просто слухи», — добавил Мостовой.

Отставание красно-белых от лидера — «Зенита», который в понедельник примет «Химки» — 1 очко. «Ростов» (37 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

(Артем Бухаев)