Роман Зобнин: «Спартак» играл за счет длинных передач, как и «Ростов»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ над «Ростовом» (3:2) назвал автогол Павла Маслова ошибкой, которые случаются в футболе.

— Как ты себя чувствуешь после травмы?

— Прекрасно себя чувствую. Весь период на сборную я восстанавливался, тренировался два раза в день. Полностью был готов к игре.

— Что случилось во втором голе «Ростова»?

— Ошибки случаются, это футбол. Хорошо, что перевернули ход и выиграли.

— Как-то поддержал Маслова?

— Это ошибки, надо скорее забывать это. И у меня были ошибки, и у других были. Это футбол.

— В первом тайме центр «Спартака» практически не был виден. Что поменяли в перерыве?

— Да и во втором тайме не было в центре поля игры. Мы играли за счет длинных передач, как и «Ростов». Задумка была в том, что мы должны играть за спину, поэтому посылали мяч туда. Так же, как и они.

— В чем была главная сила «Ростова»?

— Они всегда с нами играют хорошо. Мы первую игру проиграли им. Валерий Георгиевич, видимо, хорошо настраивает ребят против нас. С ними всегда тяжело играть на выезде.

(Данил Алешин)