Тавареш должен прилететь из Португалии в Россию для подписания контракт со «Спартаком»

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш в ближайшие часы вылетает из Лиссабона в Москву, где игрок подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком», утверждает A Bola.

«Бенфика» получит за трансфер игрока сумму около 3 миллионов евро.

Тавареш согласился переехать в Россию после того, как его пригласил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, который работал с игроком в «Базеле».

21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель». В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

В сезоне-2022/2023 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных поединках участия не принимал.