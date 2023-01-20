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Сегодня, 19:20

Колосков: «Для «Спартака» еще не все потеряно — весной у них будет шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство»

Иван Шитик
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2022/2023.

«На мой взгляд, для «Спартака» еще не все потеряно — весной у них будет шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство. Безусловно, команда Семака является главным претендентом на трофей, но пока конкуренция в РПЛ сохраняется — отрыв не такой большой. Конечно, при определенных обстоятельствах «Зенит» может увеличить отрыв и больше никого к себе не подпустить, но на данный момент у команд из верхней части таблицы есть шансы», — сказал Колосков «РБ Спорт»

После 17 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36 очков), третьим идет «Ростов» (35).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-vesnoj-u-spartaka-budet-shans-poborot-sya-za-chempionstvo-konkurentsiya-v-rpl-sohranyaetsya/

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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