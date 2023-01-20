Дмитрий Белоруков: «Зачем нам столько легионеров без еврокубков?»

Главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Дмитрий Белоруков высказался о ситуации с отъездом легионеров из РПЛ.

«Уровень РПЛ снижается. Мы уже говорили, что если наши клубы не участвуют в еврокубках, то зачем нам столько легионеров? Давайте дадим шанс молодым игрокам раз от этого вряд ли что-то изменится. Я выступаю за то, чтобы иностранцев было меньше.

Думаю, изоляция российского футбола надолго. Поэтому и нет смысла тратить денег на иностранцев. Либо скажите, когда нас вернут — тогда можно думать. А если неизвестно — нужно вкладываться в своих», — сказал Белоруков «РБ Спорт».

Летом ФИФА разрешила легионерам и иностранным тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.