Сегодня, 12:25

ТАСС: Акинфеев пропустит около двух недель из-за травмы связок голеностопа

Руслан Минаев

Восстановление вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева займет ориентировочно от 14 до 17 дней.

«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», — приводит ТАСС слова источника.

39-летний голкипер получил повреждение голеностопа во втором тайме матча со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.

Акинфеев в этом сезоне провел 12 игр, в трех из них не пропустил ни одного гола.

Источник: ТАСС
