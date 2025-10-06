ТАСС: Акинфеев пропустит около двух недель из-за травмы связок голеностопа
Восстановление вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева займет ориентировочно от 14 до 17 дней.
«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», — приводит ТАСС слова источника.
39-летний голкипер получил повреждение голеностопа во втором тайме матча со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ.
Акинфеев в этом сезоне провел 12 игр, в трех из них не пропустил ни одного гола.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.10
|13:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|
Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|
Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1
